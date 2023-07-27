Свыше 8 млрд тенге направят на ремонт системы теплоснабжения Риддера

Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения.

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Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах. Более 8 млрд тенге будут направлены на ремонт объектов жизнеобеспечения города Риддер Восточно-Казахстанской области. Соответствующее постановление приняло Правительство РК, сообщает Kazpravda.kz.

В частности, согласно документу из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для города Риддер Восточно-Казахстанской области.

Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.

Напомним, с началом минувшего отопительного сезона на ТЭЦ Риддера произошла череда аварий. Последней нештатной ситуацией стал пожар на траке подачи угля 19 января. В течение недели здесь подавали уголь вручную, чтобы поддерживать работу котлов и не разморозить город.

23 марта на ТЭЦ Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 кв. м. Был объявлен режим ЧС регионального масштаба.