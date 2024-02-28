Свыше тысячи граждан трудоустроено в рамках соцпроекта JOLTAP

В столице реализуется проект JOLTAP, в рамках которого горожане могут получить помощь в трудоустройстве, консультации по 52 мерам господдержки и записаться на краткосрочное обучение по 13 специальностям, передает Kazpravda.kz

Фото: с сайта акимата Астаны

Особое внимание уделяется помощи приезжей и безработной молодежи, передает официальный сайт акимата Астаны.

Проект является инициативой акимата столицы и реализуется во исполнение принципа к «всеобщей занятости», озвученного главой государства. Со-оператором выступает Общественный фонд «Жаңа мүмкіндік».

Проект JOLTAP представляет собой комплексную экосистему возможностей по повышению доходов и реализуется в несколько этапов.

Первый этап – это установка и запуск 10 модульных пунктов «Баршаға мүмкіндік» в местах массового скопления людей. С сентября прошлого года более 7 тыс. горожан получили консультации в данных модульных пунктах. В частности, 2,9 тыс. человек подали заявки в управления акимата на получение мер господдержки.

Вторым этапом является организация двух программ краткосрочного обучения – по рабочим специальностям (бариста, продавец-кассир, универсальный сотрудник общепита, швея, модельер-конструктор, сварщик) и цифровым навыкам (таргет, SMM, видеомонтаж, маркетплейсы, мобилография, графический дизайн и веб-дизайн).

Обучение проводится в отдельных учебных классах, оборудованных всем необходимым. Преподаватели отобраны из ряда практиков с прикладным опытом.

Программы обучения составлены исходя из реалий рынка труда и нацелены на предоставление практических навыков в максимально сжатые сроки – от 2 недель до 1 месяца в зависимости от специальности. На данный момент 1,2 тыс. горожан получили практические навыки по рабочим и цифровым специальностям для дальнейшего трудоустройства.

С декабря началась реализация третьего этапа – а именно прямое направление граждан к партнерам проекта для трудоустройства. Кроме того, запущены отдельные Telegram бот и канал, посредством которых горожане трудоустраиваются в крупные сетевые предприятия города. В частности, Telegram канал пользуется популярностью благодаря простоте в использовании.

В свою очередь, работодатели охотно присоединяются к проекту, потому как JOLTAP продемонстрировал эффективность в подготовке кадров и вовлечении населения в рабочие профессии путем разъяснения карьерных перспектив.

На сегодня благодаря проекту трудоустроились более 1,1 тыс. граждан (52% - молодежь до 35 лет). Горожане были направлены в такие сферы как услуги (34%), торговля (32%), общепит (16%), иное (швейное дело, цифровые, и др. - 18%).

В целом проект JOLTAP представляет собой комплексное решение по охвату населения мерами занятости и предоставляет пакетное решение для повышения доходов. После прохождения краткосрочного обучения горожане начинают карьеру в крупных предприятиях города. Не выходя из экосистемы проекта ряд выпускников уже получили государственные гранты и микрокредитование для открытия собственного дела, а также освоили необходимые цифровые навыки для продвижения своего бизнеса – кофейни, ателье, магазины у дома, и др.

Подробности о проекте можно получить в Call-центре проекта JOLTAP – +7 707 221 31 31.