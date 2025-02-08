Такие люди не уходят в прошлое...

Она не дожила до своего юбилея три года. Коварная болезнь унес­ла жизнь любознательной, общительной, жизнерадостной женщины слишком рано. Мы часто вспоминаем о ней в нашей редакции, где работают и экс-казправдинцы. Произнося любимый тост Татьяны Васильевны «За ночь любви с газетой!», мы одновременно смеемся и сожалеем о том, что такого прекрасного человека и удивительную личность так рано призвал к себе Создатель.

Наставник от Бога

Судьба подарила мне величайшего и редкого наставника и учителя в профессии именно в тот период, когда я делала первые шаги в журналистике.

Как сейчас помню ту алматинскую весну 1993 года. Нас, группу студентов кафедры журналистского мастерства и литературного редактирования, собрал у себя декан факультета журналистики КазГУ Юрий Алексеевич Крикунов. Он лично отвез нас в редакцию газеты «Казахстанская правда», в знаменитую высотку на Гоголя⁄8 Марта напротив Парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев. Экскурсию по редакции самой главной газеты страны провел для нас ответственный секретарь издания Эдуард Иванович Кривобоков. После он завел нас в кабинет к заведующей отделом информации, отметив, что отныне мы будем проходить практику под ее началом. Так мы попали в надежные руки Татьяны Васильевны Костиной.

К лету из всей нашей группы в редакции «Казправды» продолжала появляться я одна. Строгая завотделом при мне правила мои тексты, а тогда мы писали по старинке – ручкой на бумаге, и в процессе правки озвучивала свои замечания. Обмирая от страха перед своей наставницей, я старательно запоминала все, что она мне говорила. Через месяц журналистская фортуна снова заключила меня в свои объятия. В отделе информации, которым руководила Татьяна Васильевна, несколько журналисток ушли в декретный отпуск. И меня, без пяти минут третьекурсницу, взяли в штат на полную ставку в самую важную газету страны! Я была безмерно благодарна руководству газеты под началом главного редактора Вячеслава Михайловича Срыбных за то, что не побоялись взять на ставку студентку-очницу. Главред был убежден, что «самая главная школа журналистики у нас, а не в стенах университета, поэтому нужно сразу работать на полную ставку».

– Жанна, приведи еще студентов в наш отдел. Но только мальчиков! – такое задание мне дала как-то шефиня.

Вскоре в отделе информации работали мои студенческие друзья Тулеген Издибаев, Уак Манбетеев, Олег Хе… Наш отдел был самым большим по численности в редакции. И Татьяна Васильевна на редакционных посиделках частенько с юмором замечала: «Возглавляемый мной отдел такой же большой, как и я сама».

Ежедневно мы собирались в ее кабинете на мини-планерку, получали задания и разлетались по городу в поисках информации. Однажды я чуть не упала в обморок от строгого тона шефини. Татьяна Васильевна перед планеркой не пустила меня в кабинет!

– Жанна, Вы можете закрыть дверь с той стороны и идти к себе. Остальные рассаживайтесь, – сказала она.

Конечно, мое настроение мигом упало, и я поплелась обратно в наш кабинет. И целых полчаса думала, чем же я заслужила такую немилость у руководства?! Когда в кабинет зашли коллеги, я с нетерпением спросила у них: «Почему она меня не допустила к планерке? Скажите, что там было?» Тулеген Издибаев ответил: «Шефиня нам вставила по полной и сказала брать пример с тебя, потому что ты ежедневно приносишь эксклюзивную информацию не дожидаясь заданий...»

Тут надо разъяснить, что в 90-е годы у нас не было диктофонов и мобильных телефонов и на редакционную почту массово не падали привычные нынче пресс-релизы. Само собой, не было в помине компьютеров и Интернета. Информацию мы добывали или по заданию редакции, сходив на определенное мероприятие, или же благодаря своим связям, умению выуживать ее из жизненных реалий. Меня же частенько выручали коллеги из газеты «Егемен Қазақстан» Кайнар Олжай и Нурторе Жусип, подсказывая интересную тему, которую на тот момент обсуждали в казахскоязычной среде.

Случались и курьезные случаи. К Татьяне Васильевне часто приходил ее супруг Владимир. Позже он стал работать в коммерческом отделе газеты. Встретившись как-то у лифта с супругом своей шефини, я вежливо поздоровалась с ним: «Здравствуйте, господин Костин». То, что я брякнула что-то не то, поняла по его покрасневшему лицу. Владимир мне ответил жестко: «Жанна, Татьяна осталась на своей девичьей фамилии. А я – Романовский!» Когда я рассказала про этот конфуз Татьяне Васильевне, она в шутку схватилась за сердце со словами: «Что ты наделала! Он этого нам не простит!»

В 1994 году в «Казправде» сменилось руководство. Вместо Вячеслава Михайловича Срыбных газету возглавил ныне покойный Григорий Григорьевич Дильдяев, очень мудрый человек и опытный журналист, по-отечески заботливо пестовавший молодых журналистов. На работу в те годы мы ходили как на праздник, потому что знали: в редакции мы всегда найдем поддержку и понимание. Но, увы, вместе с прежней командой ушла из «Казправды» и Татьяна Васильевна. А меня перевели в отдел социально-бытовых проблем.

Беседы о женском предназначении

Поработав шефом информационного отдела еженедельника «Караван», Татья­на Васильевна «перешла» первым заместителем главного редактора в газету «Столичное обозрение «Атамұра». Мы продолжали поддерживать с ней общение. Более того, через несколько лет я привела к ней своего брата – студента факультета журналистики КазГУ Кемельбека Ойшыбаева, попросив стать наставником в профессии и для него. Татьяна Васильевна с удовольствием согласилась и спустя годы часто интересовалась: «Как дела у моего сына и твоего брата?»

Мы с ней вернулись в «Казправду» практически одновременно и вместе работали в Астане. Татьяна Васильевна стала главным редактором газеты, а я возглавила отдел информации и снова была под ее началом. Правда, я довольно скоро перешла на другую работу – пресс-секретарем председателя Агентства по регулированию монополий и защите конкуренции Ораза Жандосова. На это мое решение повлияли в том числе советы Татьяны Васильевны.

– Жанна, запомни, нельзя долгое время работать в газете. Потому что сначала женщины-журналистки перестают ходить на каблуках, а потом носить платья, надевают брючные костюмы, бегают в удобной обуви на сплошной подошве. А это очень плохо для красивой молодой женщины.

Была еще одна деликатная тема, которую мы с Татьяной Васильевной обсуждали чисто по-женски. Бездетность. У пары Костина – Романовский не было детей, и, возможно, поэтому всю свою нерастраченную любовь и заботу она дарила своим ученикам, в том числе и своим племянникам.

– Тебе уже под тридцать, надо выходить замуж и заводить детей. Не повторяй мою судьбу, – часто советовала она мне в начале двухтысячных.

Спустя десять лет мне довелось поработать и на чиновничьей стезе, экспертом сектора СМИ отдела внутренней политики Администрации Президента РК. Моей задачей было, в частности, обзванивать руководителей СМИ и приглашать на совещания. Придя на одно из них, Татьяна Васильевна как-то успела мне шепнуть: «Ты теперь большой человек, не всех приглашают на работу в Администрацию, но не забывай о женском предназначении, заводи потомство».

Сыновей-двойняшек я родила 14 февраля 2014 года. Они тоже Водолеи, как и Татьяна Васильевна. Мы продолжали встречаться за чашкой чая, она всегда передавала подарки со словами: «Это твоим спиногрызам».

Уже будучи на пенсии, к 100-летию «Казахстанской правды» Татьяна Василь­евна получила премию «Үркер-2020». Ее ей вручил председатель правления «Казправды» Вячеслав Пащенко. Листая свою ленту в Facebook, нашла свой пост об этом событии: «Татьяна Васильевна работала дважды в этом издании. В 90-е годы возглавляла отдел новостей, а в 2000-х вернулась в качестве главного редактора и буквально несколько лет назад ушла на заслуженный отдых. Она воистину человек-газета, с недюжинной эрудицией, острым умом и безграничными знаниями. Всегда в курсе всех новостей. Всегда у нее под рукой архив на любую нужную тему. Увидит самую малейшую ошибку в тексте – будь она грамматической, политической, смысловой и т. д. Лично я всегда восхищалась ее трудолюбием, верностью профессии и любовью к газетной журналистике. Поэтому от души порадовалась за своего Учителя и решила поделиться этой радостью с вами, друзья!»

В это время Татьяна Васильевна уже тяжело болела, еженедельно получала химиотерапию. И встречи наши она уже планировала тщательно, через день пос­ле болезненной процедуры. А осенью 2022 года ее не стало. В ночь с 13 на 14 октября я вернулась домой поздно после очередной «ночи любви с газетой». И мне вдруг остро захотелось позвонить Татьяне Васильевне и предложить запланировать следующую встречу. Как оказалось, ее не стало именно в ту ночь. И я, видимо, интуитивно почувствовала это…

В последний путь легенду казахстанской журналистики Татьяну Костину провожало не только журналистское сообщество, но и весь политический истеблишмент. Я не имею в виду большое количество людей в день похорон. Кстати, все тогда прошло на уровне и достойно: отпевание, похороны, поминки. Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова зачитала телеграмму от Касым-Жомарта Токаева со словами соболезнования. «Примите мои соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, бывшего главного редактора газеты «Казахстанская правда» Татьяны Васильевны Костиной, внесшей большой вклад в развитие отечественной медиасферы. Искренне разделяю с вами горечь невосполнимой утраты», – говорилось в телеграмме Главы государства.

Вице-министр также передала слова поддержки и соболезнования от имени профильного министра. На поминальный обед пришли представители КНБ, акимата города Астаны, Союза журналистов, Клуба главных редакторов. Все они также зачитали и передали слова поддержки от имени своего руководства супругу Татьяны Костиной – Владимиру Романовскому. Коллектив газеты «Казахстанская правда», где Татьяна Васильевна проработала главредом почти пятнадцать лет, пришел в полном составе во главе с генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері» Диханом Камзабек­улы. Редакция и казправдинцы оказали также полную финансовую поддержку в организации поминального обеда. Неоценимую помощь в организации похорон оказал КНБ РК, в архиве которого на пенсии работала Татьяна Васильевна. К решению оргвоп­росов подключилось и Управление делами Президента РК, телеграмму со словами соболезнования супругу Татьяны Костиной направил спикер Сената Маулен Ашимбаев. Коллеги и друзья сказали много теплых слов про Татьяну Васильевну. Как верно отметил главный редактор «Казахстанской правды» Сабит Малдыбаев, «у каждого из нас – своя Костина».

Все прошло легко и дружно, какой и была наша Татьяна Васильевна – веселой, легкой на подъем и невероятно дружелюбной...

Эпоха настоящих

газетчиков уходит

Эти слова часто произносились в те дни. Прощаясь с такими людьми, остро ощущаешь, что наш цех теряет настоящих профессионалов и как сиротеет журналистика... Три года назад ее памяти было посвящено множество постов в социальных сетях. Один из них, опубликованный на странице сенатора Бибигуль Жексенбай, хочу привести здесь.

«С Татьяной Васильевной меня познакомила на четвертом курсе Жанна Ойшыбаева, она тогда проходила прак­тику у нее в «Казправде». А я на полставки работала в «Жас Алаш». Когда с Жанной забегали к ней с очередной заметкой, она говорила: «Вот и появились голодные студентки!» Запомнилось, что у нее на столе всегда были горы бумаг, и городской телефон не смолкал. Но она успевала параллельно редактировать заметки студентки, давать задания, переговорить по телефону и сделать кучу важных мелочей, которые ко времени верстки выстраивались гармоничными пазлами...

Потом мне посчастливилось поработать с Татьяной Васильевной в 1994 году в единственном трехязычном еженедельнике «Столичное обозрение «Атамұра». Я работала в казахской редакции, но она всех нас заряжала энергией и остроумными шутками. Когда собиралась писать статью на всю полосу, Татьяна Васильевна говорила о «ночи любви», а при выпуске газеты затрагивалась тема «родов»... Так и жила она жизнью редакции, где бы ни работала. С редких заседаний нашего Клуба главных редакторов она тоже убегала в «ночь любви с газетой». Она буквально горела на работе. А каждый выпуск газеты был ее настоящим детищем.

Татьяна Васильевна была ходячей энциклопедией. А главным подарком для нее была новая книга. Владела свободно Татьяна Васильевна и языком Гёте, что не раз демонстрировала в своих заграничных командировках, вводя в приятное удивление и гордость отечественных дипломатов, в том числе и моего супруга Ильяса Омарова.

Уходит эра профессиональных и талантливых людей, которые ни одного дня не занимались не своим делом. Образец этики повседневной ответственности, профессионального веса, который можно набрать десятилетиями упорного труда днем и ночью. С другой стороны, такие люди не уходят в прошлое, на них всегда будут равняться».

Светлая память Татьяне Васильевне Костиной! Пока мы живы, она навсегда в наших сердцах!