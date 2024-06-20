Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в Казахстане

Энергетика, Правительство
61
Дана Аменова
Корреспондент

Экономия составила 1,7 млрд тенге

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций на услуги по снабжению электрической энергией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На сегодня происходит процесс перехода потребителей к гарантирующим поставщикам, что повлияло на снижение тарифа в 13 регионах страны. 

В целом за счет проведенных мероприятий, общая экономия для 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса составила более 1,7 млрд тенге в месяц.

«Необходимо отметить, что разница в тарифах в регионах объясняется различной схемой электроснабжения и структурой тарифа, которая состоит из отпускных цен Единого закупщика и закупаемой электрической энергии, готовности электрической мощности к несению нагрузки, тарифов энергопередающих и сбытовых организаций, объемов поставляемой электрической энергии и т.д.

Уровень тарифов для потребителей также зависит от дифференциации. При этом, тарифы для населения в регионах страны установлены ниже себестоимости», - говорится в сообщении.

В целом, результаты проведенной работы обеспечили поддержку субъектов МСБ в оплате коммунальных услуг, что оказывает косвенное положительное влияние на население, в части снижения расходной части субъектов малого и среднего бизнеса при реализации товаров и услуг.

Справочно:

• с 1 мая 2024 года в г. Алматы и Алматинской области – ТОО «Алматыэнергосбыт» на 1,2%;

• с 1 мая 2024 года в Туркестанской области и г. Шымкент – ТОО «Энергопоток» на 12,4%;

• с 5 мая 2024 года в Карагандинской области – ТОО «КарагандаЖылуСбыт» на 14,55%; • с 1 июня 2024г. в г. Астана – ТОО «Астанаэнергосбыт» на 18%;

• с 1 июня 2024 года в Акмолинской области – ТОО «АРЭК-Энергосбыт» на 4,6%;

• с 1 июня 2024 года в Карагандинской области – ТОО «Энергоуголь ХХІ» на 10%;

• с 1 июня 2024 года в Карагандинской области – ТОО «Расчетный сервисный центр» на 10%;

• с 1 июня 2024 года в Северо-Казахстанской области – ТОО «СевКазЭнергосбыт» на 7,14%; • с 1 июня 2024г. в области Жетысу – ТОО «ЖетысуЭнергоТрейд» на 16,2%;

• с 1 июня 2024 года в Актюбинской области – ТОО «Актобеэнергоснаб» на 4,5%;

• с 1 июня 2024 года в Павлодарской области – ТОО «Экибастузэнерго» на 5,1%; • с 10 июня 2024 г. в Костанайской области – ТОО «Рудненская Энерго Компания» на 17%;

• с 1 июля 2024 года в Костанайской области – ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на 5%.

#Правительство #бизнес #тарифы #электроэнергия #снижение

Популярное

Все
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Секреты сакского форпоста
Он был и остается сыном своего времени
Обнаружен новый вид растения?
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Производство чемпионов: Антикор «починит» сферу спорта?
Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Ферма по разведению осетровых запущена в городе Тобыле
Слезы от счастья, дождь из шашу
Развитие экологической культуры подразумевает увеличение количества пунктов приема вторсырья, а они закрываются один за другим
Центральная Азия: гравитация доверия
Помогут ли штрафы и аресты сделать наши города чище?
Картина мира человека и гражданина
Чиновник станет эффективным менеджером
Обновили автопарк, построили общежитие
Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка обязалась выплатить долги
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Каникулы по выплатам долга за сельхозтехнику попросили агра…
Вице-премьер напомнил фермерам о встречных обязательствах
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Токаев подписал закон о поддержке использования ВИЭ и элект…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]