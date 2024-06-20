Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в Казахстане

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций на услуги по снабжению электрической энергией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На сегодня происходит процесс перехода потребителей к гарантирующим поставщикам, что повлияло на снижение тарифа в 13 регионах страны.

В целом за счет проведенных мероприятий, общая экономия для 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса составила более 1,7 млрд тенге в месяц.

«Необходимо отметить, что разница в тарифах в регионах объясняется различной схемой электроснабжения и структурой тарифа, которая состоит из отпускных цен Единого закупщика и закупаемой электрической энергии, готовности электрической мощности к несению нагрузки, тарифов энергопередающих и сбытовых организаций, объемов поставляемой электрической энергии и т.д. Уровень тарифов для потребителей также зависит от дифференциации. При этом, тарифы для населения в регионах страны установлены ниже себестоимости», - говорится в сообщении.

В целом, результаты проведенной работы обеспечили поддержку субъектов МСБ в оплате коммунальных услуг, что оказывает косвенное положительное влияние на население, в части снижения расходной части субъектов малого и среднего бизнеса при реализации товаров и услуг.

Справочно:

• с 1 мая 2024 года в г. Алматы и Алматинской области – ТОО «Алматыэнергосбыт» на 1,2%;

• с 1 мая 2024 года в Туркестанской области и г. Шымкент – ТОО «Энергопоток» на 12,4%;

• с 5 мая 2024 года в Карагандинской области – ТОО «КарагандаЖылуСбыт» на 14,55%; • с 1 июня 2024г. в г. Астана – ТОО «Астанаэнергосбыт» на 18%;

• с 1 июня 2024 года в Акмолинской области – ТОО «АРЭК-Энергосбыт» на 4,6%;

• с 1 июня 2024 года в Карагандинской области – ТОО «Энергоуголь ХХІ» на 10%;

• с 1 июня 2024 года в Карагандинской области – ТОО «Расчетный сервисный центр» на 10%;

• с 1 июня 2024 года в Северо-Казахстанской области – ТОО «СевКазЭнергосбыт» на 7,14%; • с 1 июня 2024г. в области Жетысу – ТОО «ЖетысуЭнергоТрейд» на 16,2%;

• с 1 июня 2024 года в Актюбинской области – ТОО «Актобеэнергоснаб» на 4,5%;

• с 1 июня 2024 года в Павлодарской области – ТОО «Экибастузэнерго» на 5,1%; • с 10 июня 2024 г. в Костанайской области – ТОО «Рудненская Энерго Компания» на 17%;

• с 1 июля 2024 года в Костанайской области – ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на 5%.