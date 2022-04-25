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Театральная рокировка
Хомс Наталия
корреспондент

В мае «Астана Балет» уедет на гастроли в Алматы, а в это время столичных зрителей на сцене их любимого театра будет ждать грандиозный сюрприз.

В Нур-Султане увидят всемирно известный балет «Анна Каренина» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Спектакль, премьера которого состоялась в 2005 году, отмечен престижными театральными премиями «Золотая маска» и «Золотой софит». Именно за эту постановку Борис Эйфман удос­тоен международного балетного приза «Бенуа-де-ла-Данс», известного как «Балетный «Оскар», в номинации «Лучший хореограф».

А труппа «Астана Балет» будет радовать публику на сцене нового Almaty Theatre уникальной прог­раммой. Откроет гастроли 6 мая «Вечер одноактных балетов» в сопровождении симфонического оркестра театра. Будут представлены «Серенада» Дж. Баланчина на музыку П. Чайковского и «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной. Каждый номер оригинального казахстанского балета – это отдельное небольшое произведение, повествующее об удивительных персонажах, Старших арканах древней системы карт Таро.

14 и 15 мая в сопровождении симфонического оркестра театра состоится показ романтического балета «Козы Корпеш – Баян Сулу» в постановке Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой. Сплав национального языка танца с классической балетной и современной техникой позволил по-особому рассказать эту трогательную историю.

18 мая пройдет концерт «Алматыма арнау». Музыканты симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева исполнят произведения Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Евгения Брусиловского. Солистка – лауреат международных конкурсов Каламкас Джумабаева (скрипка). Также на гастроли «отправятся» балет-размышление «Султан Бейбарс» в постановке Мукарам Авахри и концертная программа «Наследие Великой степи».

Отметим, что театр «Астана Балет» достаточно хорошо знаком алматинской публике, их выступления становились ярким событием в жизни южного мегаполиса. Артисты надеются, что им снова удастся покорить сердца зрителей.

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