Токаев: Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

А предприниматели, по словам президента, не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей".

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. По его словам, такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования, передает Kazpravda.kz.

"Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать! Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата. Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях", - заявил глава государства.

Таким образом, главный вызов сегодня, по его словам, – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата.

"Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу. Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу "презумпции невиновности" бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем. Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #бизнес #совещание #госаппарат

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