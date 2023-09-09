Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Марокко Мухаммеду VI

Президент
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Аманжолова Айман
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.  

Фото Telegram/aqorda_resmi

– Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему братскому народу Марокко, – говорится в телеграмме.

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