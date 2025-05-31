Фото: Акорда

«Ежегодно 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода, склоняем головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы. В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуждены искать пристанище на чужбине. Сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию – самую образованную и прогрессивную часть нашего общества. Тысячи людей были объявлены «врагами народа», подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие», - сказал Президент.

Он напомнил, что на территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ.

«АЛЖИР – одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около 8 тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров. Сегодня здесь присутствуют потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа. Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого», - отметил Глава государства.

Устранять «белые пятна» истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. В последние годы в этом направлении проводится комплексная работа, сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов. На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы. При Архиве Президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными. Это действительно масштабная работа, которая в Казахстане никогда раньше не проводилась. Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам Комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию. Эта работа очень важна для будущего нашей нации», - подчеркнул Президент. «Нужно изучать и знать историю своего народа. Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность. Репрессии и голод – это трагедия не только казахского народа, хотя мы очень сильно пострадали, пожалуй, больше всех, но и большинства народов бывшего советского государства. Поэтому крайне важно извлечь эти горькие уроки из прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи. Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жестокого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимопомощь, ответственность, толерантность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента.

"Но, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становятся антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилиями пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев. Мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа. Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости. На пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов. Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать постулат «Независимость превыше всего». Важно как зеницу ока беречь наше общенациональное единство и укреплять государственность. Еще раз повторяю: помнить о прошлом, чтить его – правильно, однако мы должны идти только вперед и стремиться к лучшему будущему», - подчеркнул Президент.

Фото: Акорда