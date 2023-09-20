Токаев планирует направить торговую миссию в Кению

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам главы государства, Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на африканском континенте.

Фото: пресс-служба президента РК

В Нью-Йорке состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Кении Уильямом Руто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений с Кенией.

Глава государства подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на африканском континенте.  

"Я  слежу за развитием Вашей страны, экономической и внешней политикой, а также готов приложить совместные усилия для вывода казахско-кенийского сотрудничества на новый уровень", – отметил президент.

В свою очередь Уильям Руто пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику Кении, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала.

Президент Токаев проинформировал собеседника о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества.

Глава государства также отметил важность взаимодействия с африканскими государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних объединений, прежде всего в рамках ООН.

Глава государства пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

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