Токаев подписал Бюджетный кодекс

Президент
101

Текст документа публикуется в печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Первый блок новелл Кодекса направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что обеспечено положениями о государственных финансах.

Вторым блоком новелл оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов. Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ.

Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов.

Третий блок новелл направлен на усиление парламентского контроля. Лимиты предоставления госгарантий, поручительств государства, лимиты правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимиты внешнего долга субъектов квазигоссектора будут рассматриваться Парламентом и утверждаться законом о бюджете.

Четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег. В Кодексе установлены основные положения дивидендной политики государства в отношении субъектов квазигосударственного сектора.

Пятым блоком закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию. Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми Президентом. Введен запрет на размещение средств фонда во внутренние финансовые инструменты, что исключает их внебюджетное использование. Целевой трансферт из Национального фонда может быть использован только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, введены соответствующие критерии.

Шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора. Уполномоченными органами будет осуществляться прогноз, мониторинг и оценка долговых обязательств государственного сектора. Лимит внешнего долга квазигосударственного сектора будет устанавливаться законом о республиканском бюджете.

Седьмой блок поправок направлен на совершенствование межбюджетных отношений. Для активного вовлечения граждан в процесс распределения бюджетных средств законодательно закреплена основа для бюджета народного участия.

Текст Бюджетного кодекса публикуется в печати.

#Касым-Жомарт Токаев #бюджет #Бюджетный кодекс

Популярное

Все
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Инновации в защите от пожаров
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
Бойцы ММА в ожидании больших турниров
Сборная готова к поединкам
Паводку противостоят инновации
Насилие недопустимо
Барымта продолжает процветать
Яркие краски жизни
Мой дом – моя крепость
«Жетісу» – девятикратный чемпион Казахстана
Почивать на лаврах нельзя
«У меня зазвонил телефон…»
Қайырымдылық күні – День благотворительности
Откроют новые специальности
Обнадеживает уверенность спасателей
Цель меморандумов – трудоустройство
Мечты сбываются: из вагончика – в новый дом
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Дарящие свет и гармонию
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
Алтайские мотивы казахской анимации
«Береке» означает «благодать»
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для…
Полный текст выступления президента на IV заседании Национа…
Аида Балаева прокомментировала выступление президента на На…
Ауызашар от имени президента провели для участников Национа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]