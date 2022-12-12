Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством

Глава государства также поинтересовался: сможет ли Правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам?

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Президент РК сообщил, что ждет искренних ответов от премьер-министра на ряд вопросов. Касым-Жомарт Токаев озвучил их в ходе расширенного заседания Правительства, сообщает Kazpravda.kz.

Глава государства напомнил, что основная задача Правительства – заниматься решением экономических проблем страны.

"Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова.

Можно ли вступить в Новый год с этим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли Правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что "перед нами стоят очень сложные задачи", они касаются граждан всей страны.

"Поэтому мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе. В первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы. В соответствии с предложенной мной программой политических реформ законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения.

Правительство также не должно оставаться вне процесса реформирования. Эта работа должна проводиться одновременно, в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены Правительства должны задуматься над этим вопросом. Желаю успехов в проводимой работе на благо нашего народа", – резюмировал президент РК.