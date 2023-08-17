Токаев поручил усилить контроль над бюджетным процессом

В резиденции «Акорда» под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В совещании приняли участие премьер-министр, руководители государственных органов финансово-экономического блока, Национального банка, Высшей аудиторской палаты.

Президент был ознакомлен с трендами в мировой экономике, прогнозом социально-экономического развития страны, а также параметрами проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

В ходе совещания глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере.

Президент отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем.

По итогам совещания Правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.