Токаев поставил перед МЧС задачу снизить количество чрезвычайных ситуаций

Глава государства принял главу МЧС Сырыма Шарипханова. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности.

Как сообщил министр, в условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение.

Президент также был проинформирован об укреплении материально-технической оснащенности, цифровизации спасательных подразделений, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных.

Сырым Шарипханов рассказал, что в целях обеспечения необходимых условий для заблаговременной защиты населения большое внимание уделяется внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по снижению количества чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.