О соглашениях на 1,6 млрд долларов с CITIC Group проинформировали Токаева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Глава государства был проинформирован о том, что сегодня CITIC Construction подписала 5 коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.