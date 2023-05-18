О соглашениях на 1,6 млрд долларов с CITIC Group проинформировали Токаева

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Глава государства был проинформирован о том, что сегодня CITIC Construction подписала 5 коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.