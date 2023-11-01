Токаев принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен

На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.