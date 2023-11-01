Токаев призвал французские компании к сотрудничеству

Президент, Экономика
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Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Еще одной областью кооперации была названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.

– По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии – в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще 9 видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству, – отметил глава государства.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, может стать агропродовольственный сектор.

Было отмечено, что в условиях глобального дефицита продовольствия наша страна стремится удвоить экспорт продукции агропродовольственного сектора. Глава государства отметил, что наша страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.

Другой актуальной сферой для взаимодействия была названа транспортно-логистическая отрасль.

Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого «Среднего коридора».

– Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с транс-европейской транспортной сетью и инициативой ЕС «Глобальные ворота», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций.

– Сегодня в МФЦА работают более 2100 компаний, базирующихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и для всего региона. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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