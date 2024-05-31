Токаев: Только в полной мере усвоив уроки прошлого, мы сможем преодолеть любые вызовы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.

Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества», – написал президент.