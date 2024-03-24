Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России

Сенат, Парламент
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Спикер Сената выразил соболезнования послу России в Казахстане в связи с чудовищным преступлением, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева председатель палаты Маулен Ашимбаев посетил посольство Российской Федерации в Республике Казахстан.

Спикер Сената выразил соболезнования российскому послу в связи с террористическим актом, произошедшим в Подмосковье, возложил цветы и оставил запись в книге соболезнований.

«Он отметил, что в Казахстане глубоко потрясены трагическими событиями, унесшими десятки жизней мирных граждан», - говорится в сообщении.

В ходе беседы с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным глава Сената информировал собеседника о том, что президент Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирного населения и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал все государства-члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Не может быть никаких оправданий таким жестоким бесчеловечным действиям. От себя лично и от имени депутатов Сената Республики Казахстан выражаю искренние соболезнования в связи с этими трагическими событиями. В эти дни граждане нашей страны искренне скорбят вместе с народом России. Трагедия болью отзывается и в наших сердцах. Желаем сил, терпения и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написал в книге соболезнований Ашимбаев.

Ранее в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье. В свою очередь российский лидер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.

Кроме того, в ходе оперативного совещания Совета безопасности под председательством президента страны были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Главой государства были даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

#Россия #Маулен Ашимбаев #теракт #соболезнования #Московская область

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