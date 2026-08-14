В Республике Корея выступили за реформу Конституции

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Президент Республики Корея призвал к проведению конституционной реформы. По мнению Ли Чжэ Мёна, государственное управление сосредоточено преимущественно в руках президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Накануне он обсудил изменения с депутатами Парламента. Ли Чже Мён предлагает переходить на четырёхлетний срок правления с возможностью переизбраться ещё один раз. Такая система, как он считает, должна усилить полномочия Парламента.

Сейчас президент Южной Кореи избирается ровно на 5 лет без права на повторный срок. Для утверждения конституционной реформы требуется минимум две трети голосов депутатов.

Ранее Ли Чжэ Мён опубликовал пост с благодарностью Касым-Жомарту Токаеву.