Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов

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Главной транспортной прокуратурой в ходе анализа выявлены факты выставления необоснованных уведомлений налоговыми органами, сообщает назорный орган.

«Фискальным органом без учета пороговой суммы нарушений со стороны субъектов предпринимательства вместо извещений, которые носят рекомендательный характер, направлялись уведомления. В других случаях уведомления об устранении нарушений бизнесмены получали от уполномоченного органа незаконно, так как у последнего не было оснований для начала самой процедуры камерального контроля», – говорится в сообщении.

Неправомерные действия налогового органа прямо ущемляли права бизнесменов, обязав их сдать дополнительные декларации на сумму более 336 млн тенге.

Всего по представлению надзорного органа отменено 268 уведомлений, направленных в адрес предпринимателей.

Пятеро должностных лиц комитета государственныхдоходов привлечены к дисциплинарной ответственности.