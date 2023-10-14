Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов

Налоги
146

Пятеро должностных лиц комитета государственных доходов привлечены к дисциплинарной ответственности, передает Kazpravda.kz

Фото: КазТАГ

Главной транспортной прокуратурой в ходе анализа выявлены факты выставления необоснованных уведомлений налоговыми органами, сообщает назорный орган.

«Фискальным органом без учета пороговой суммы нарушений со стороны субъектов предпринимательства вместо извещений, которые носят рекомендательный характер, направлялись уведомления. В других случаях уведомления об устранении нарушений бизнесмены получали от уполномоченного органа незаконно, так как у последнего не было оснований для начала самой процедуры камерального контроля», – говорится в сообщении.

Неправомерные действия налогового органа прямо ущемляли права бизнесменов, обязав их сдать дополнительные декларации на сумму более 336 млн тенге.

Всего по представлению надзорного органа отменено 268 уведомлений, направленных в адрес предпринимателей.

Пятеро должностных лиц комитета государственныхдоходов привлечены к дисциплинарной ответственности.

#налоги #бизнес #транспортная прокуратура

Популярное

Все
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
ХАМАС атаковал Израиль
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Оспу у овец и коз выявили впервые за 10 лет в Актюбинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса»
Сенаторы продолжают изучать деятельность фондового рынка
Air Astana приостанавливает рейсы в Тель-Авив
Спортивные власти Казахстана инициируют дела по защите прав спортсменов
В Астане прошел Nobel Fest
В активе Казахстана очередное «золото» Азиады
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Провоз коллекционных монет пресекли в Казахстане
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат

Читайте также

Проконсультироваться с налоговиками можно будет по видеозво…
Более 7 млн тенге вернули предпринимателям налоговики в Акм…
Налоговики открывают дополнительный фронт борьбы с фиктивны…
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]