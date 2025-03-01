Трое малолетних детей с высокой температурой спасены сотрудниками МЧС и врачами
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Приезду скорой помощи в отдаленное село препятствовал буран, передает Kazpravda.kz
Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Енбекшиказах Хромтауского района Актюбинской области трое детей с высокой температурой нуждаются в срочной медицинской помощи. Однако в связи с бушующей метелью проезд кареты скорой медицинской помощи был невозможен.
Группа спасателей в сопровождении медицинских работников выехали на место вызова на вездеходе, который специально предназначен для работы в экстремальных условиях.
«Годовалый ребенок, четырёх- и шестилетние дети оперативно были доставлены в центральную районную больницу, где сейчас находятся под наблюдением врачей», - отмечается в сообщении МЧС.