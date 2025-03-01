Трое малолетних детей с высокой температурой спасены сотрудниками МЧС и врачами

Фото: МЧС РК

Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Енбекшиказах Хромтауского района Актюбинской области трое детей с высокой температурой нуждаются в срочной медицинской помощи. Однако в связи с бушующей метелью проезд кареты скорой медицинской помощи был невозможен.

Группа спасателей в сопровождении медицинских работников выехали на место вызова на вездеходе, который специально предназначен для работы в экстремальных условиях.