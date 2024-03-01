Ценности взаимоуважения, солидарности и поддержки
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Подготовила Юлия Магер
Казахстан отмечает День благодарности вот уже девятый раз, и с каждым годом этот праздник приобретает новую глубину и смыслы, укрепляя в обществе ценности, которые способствуют единству нации, мирному сосуществованию людей, прогрессивному развитию государства. Об этих ценностях, «культуре благодарности», созидательном патриотизме мы поговорили с председателем молодежной организации Ассамблеи народа Казахстана РОО «Ассамблея жастары» Тимуром Джумурбаевым.