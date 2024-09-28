Убрать, просушить и отгрузить

Во все годы сектор земледелия Коргалжынского райо­на с его каштановыми поч­вами оставался трудным полем приложения сил. Балл бонитета местных земель сельскохозяйст­венного назначения – 15–30 при среднеобластном показателе 37–40, оттого и урожайность здесь чаще оставалась средней по области.

В третьей декаде сентября, когда жатва, пройдя «экватор», стала клониться к завершению, в оперативных сводках с полей средняя урожайность в районе фигурировала на уровне 11–12 центнеров на круг. Разумеется, цифры эти могут незначительно вырасти, но и такую отдачу местной сухой пашни можно считать неплохой: она значительно превышает аналогичные результаты 2023 года.

Нынче зона рискованного земледелия, к которой относится и Коргалжын, выдалась щедрой на дожди. Этот природный фактор и еще серьезный поворот местных аграриев к современным технологиям, уходу за землей стали основой для хорошего урожая. Сегодня в числе лидеров района по урожайности значится ТОО «Sapa Grain», где довелось на днях побывать и мне.

…При приближении к зернотоку глазам предстают огромные бурты с золотистым зерном. Они уже заняли почти всю имеющую­ся площадку, но КамАЗы с урожаем из-под бункеров комбайнов продолжают прибывать. Такого мощного, обильного потока хлеба здесь не видели уже давно. Принять, переработать и отправить зерно на элеватор – главная задача людей, которые тут трудятся.

По информации заместителя директора ТОО «Sapa Grain» Берика Ибраева, нынче с этим предприятием объединились еще два товарищества, поэтому обрабатываемый зерновой клин резко расширился и составил порядка 20 тыс. га.

Практически все они отданы под пшеницу (16 тыс. га), остальные 4 тыс. заняты ячменем и кормовыми культурами – суданской травой, люцерной. Средняя урожайность пшеницы составила нынче 15 центнеров с гектара, ячменя – 20 центнеров.

На 25 сентября здесь было убрано порядка 80% засеянных площадей. К уборке привлечено 16 высокопроизводительных комбайнов. По своей напряженности страда сейчас в самом разгаре. Ведь пока стоят ясные дни, надо успеть убрать урожай с полей да еще суметь распорядиться им. Поэтому во время уборочной, как и в любом другом зерносеющем хозяйстве, в ТОО «Sapa Grain» и двух других скооперировавшихся с ним товариществах – ТОО «Мирас» и «Ақ жол шалқар» – борьба за урожай развернулась сразу на двух «аренах» – в поле и на зернотоку.

Причем второй работает в режиме 24⁄7. Люди здесь сменяют друг друга на зерносушильном оборудовании, у зернометов и на погрузчиках...

– Утренняя роса не дает комбайнам начать жатву с ранних часов, – рассказывает заместитель директора. – Работа начинается примерно в 10–11 часов утра. Длительность смен зависит опять же от уровня увлажненности растений. Если она высокая, то техника встает уже вечером. Если выдалась сухая погода, то жатва может продлиться. Однако ночью комбайны в этом году уже не работают по названной причине.

Большей частью увлажненность поступающего с полей зерна составляет от 18 до 23%. После выгрузки оно обязательно проходит через зерносушильную установку, после чего названные показатели уменьшаются на 5%.

Особенность сушильного процесса состоит в том, что увеличивать последнюю цифру нельзя – зерно от очень высоких температур может «перегореть». Поэтому уже после первого этапа сушки оно вновь возвращается на открытую площадку зернотока. Находится там сутки, а после вновь направляется в зерносушилку... Только после прохождения второго технологического этапа уже полностью очищенная, сухая продукция отгружается на элеватор.

Как рассказал аграрий, из-за большого объема работ зерносушильная установка, приобретенная нынче за 60 млн тенге, работает практически безостановочно. В сутки она сушит до 400–450 тонн зерна. На заправку агрегата затрачивается три-четыре тонны солярки. Ее расход также определяют названные показатели принимаемого зерна: они могут увеличиваться с ростом увлажненности. И хорошо, что Правительство помогает с удешевленным топливом по цене 250 тенге за литр.

Небывалая по своим погодным условиям уборочная заставила инвестировать в новое более производительное элеваторное оборудование. Им стала не только упомянутая зерносушильная установка, но и два зерномета. За каждый из них было уплачено по 5,5 млн тенге.

Не очень сложные на вид агрегаты могут всего за час «выстреливать»-перемещать до 200 тонн зерна. Они, как и зерносушилка, работают почти безостановочно. Поэтому поговорить с людьми, что управляют ими, невозможно – слишком сильно заняты.

Кстати, зерновые бурты под открытым небом, в которых находятся сотни тонн зерна, имеющего большую влажность, надо постоянно ворошить и передвигать в прямом смысле слова. Решается эта задача с помощью тех же зернометов.

«Переехавшая» на место по соседству зерновая горка задерживается там только три дня, после этого она вновь передвигается на новое место. Вот такой непрерывный «буртовой круговорот» происходит на зернотоку. Иначе никак нельзя: в глубинах неподвижной зерновой массы может начаться процесс гниения, и продукция окажется непригодной.

Еще работает на полях уборочная техника, а в хозяйствах уже заглядывают в новый полевой год. На том же зернотоку двое парней деловито, без спешки собирают новенький, сверкающий краской чизельный плуг. Как выяснилось, инженеры сервисной службы Ерлан Дузкенов и Юрий Жук представляют Костанайский агромеханический завод. Привезли сюда данный агрегат по заказу.

Его назначение – взрыхлять так называемую «плужную подош­ву» – уплотненную за годы обработки земли пашню. Это помогает «дышать» земле, дает возможность естественно развиваться корневой системе растений.

Впрочем, использование чизельного плуга еще предстоит, а сегодня нужно управиться с урожаем. Многое в работе зависит от слаженности команды, отношения каждого к доверенному ему участку производства.

По просьбе корреспондента заместитель директора назвал имена людей, кого можно поставить в пример. Это комбайнеры Серик Ибраев, Мурат Куанышев, Дархан Сембин, Олег Рябов, Аманжол Канафин и Бауыржан Канапин, операторы зернометов Кайрат Акшалов и Медет Бакиров. Попросили на зернотоке также включить в этот список имена двух поваров – Айжан Садвакасовой и Динары Куанышевой.

По большому счету все люди, занятые в нелегкой уборочной кампании, заслуживают самых искренних слов благодарности за их труд, выдержку и осознание важности дела, которое им выпало вершить.

Согласно информации пресс-службы Минсельхоза РК, на 27 сентября с посевной площади в 16,675,8 млн га зерновых и зернобобовых культур было убрано 12,6 млн га. Средняя урожайность с гектара составила 14,7 центнера.

Здесь уместно вспомнить, что, встречаясь с фермерами, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в текущем году объем льготного финансирования сферы АПК увеличен более чем в три раза и составил 580 млрд тенге. Впервые применен механизм удешевления ставки вознаграждения при кредитовании весенне-полевых работ, уборочной кампании и лизинге сельхозтехники.

Агроформирования смогли использовать все необходимые агротехнологии, закупить качест­венные семена и удобрения. Эффективность налицо – урожайность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 центнеров с гектара.

В следующем году объем льготного кредитования планируется довести до 700 млрд тенге. Первые деньги дойдут до фермеров уже в декабре, и они смогут заранее начать подготовку к новой посевной.