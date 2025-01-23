Угрозой для бизнеса назвал сенатор Больгерт двойной контроль и неясные нормы аккредитации

Безопасность аккредитации и сертификации в стране находится под угрозой из-за неопределенности в правилах и двойном контроле, считает сенатор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблемы, с которыми сталкиваются органы сертификации, в своём депутатском запросе поднял Евгений Больгерт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По информации депутата, в последние годы, несмотря на рост объёмов аккредитации, эффективность мониторинга остаётся низкой.

Проблема усугубляется тем, что мониторинг со стороны РГП «Национальный центр аккредитации» не подпадает под нормы Предпринимательского кодекса, что фактически превращает его визиты во внеплановую проверку. Это создаёт риски для бизнеса, так как результатом мониторинга может стать приостановка аккредитации и остановка работы компании.