Угрозой для бизнеса назвал сенатор Больгерт двойной контроль и неясные нормы аккредитации

Сенат
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Безопасность аккредитации и сертификации в стране находится под угрозой из-за неопределенности в правилах и двойном контроле, считает сенатор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблемы, с которыми сталкиваются органы сертификации, в своём депутатском запросе поднял Евгений Больгерт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По информации депутата, в последние годы, несмотря на рост объёмов аккредитации, эффективность мониторинга остаётся низкой.

Проблема усугубляется тем, что мониторинг со стороны РГП «Национальный центр аккредитации» не подпадает под нормы Предпринимательского кодекса, что фактически превращает его визиты во внеплановую проверку. Это создаёт риски для бизнеса, так как результатом мониторинга может стать приостановка аккредитации и остановка работы компании.

«Для стабильной работы бизнес-структур необходимо чётко разграничить госконтроль и мониторинг, а также уточнить ответственность органов по аккредитации. Сложившаяся ситуация, когда мониторинг фактически дублирует проверки, создаёт правовую неопределённость, что является серьёзной угрозой для бизнеса. Мы должны ввести чёткие законодательные нормы, которые будут регулировать эти процессы и исключать дублирование. Также конкретизировать ответственность органов по аккредитации», – отметил сенатор.

#бизнес #сертификация #депзапрос #аккредитация #Больгерт

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