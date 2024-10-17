Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели

На днях из села Каргалы Жамбылского района в небо поднялись четыре воздушных шара, создав грандиозное зрелище. Одним из летательных аппаратов с изображением флага Казахстана управляли две женщины-пилота, приехавшие в нашу республику из-за рубежа. В планах профессиональных воздухоплавателей – установить мировой рекорд по числу стран, которые они облетели на воздушном шаре.

фото организаторов

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Kazakh Tourism», граж­данка Германии Элли Даннингтон побывала в 116 государствах, налетав в общей сложности 1 570 часов. Она единственная в мире женщина-спортсменка, планирующая поставить мировой рекорд по воздухоплаванию. Элли умеет управлять различными воздушными шарами, начиная от маленького хоппера до крупных пассажирских аппаратов, вмещающих 16 человек.

– Казахстан стал 116-й страной на моем пути, и это одна из самых захватывающих остановок! – поделилась Элли Даннингтон после успешного приземления. – Здесь невероятный по красоте вид на снежные горы, пасущихся лошадей и верблюдов! Этот полет – дань памяти моему мужу, с которым мы начинали кругосветное путешествие. Я полна решимости поставить рекорд, облетев 120 стран. Здесь, в Алматы, мы ощутили особую теплоту и поддержку, за что очень благодарны организаторам!

Напарница Элли бразильянка Лаис Люммертз воздухоплаванием занимается с десяти лет. Начинала с управления тепловым аэростатом, затем получила лицензию пилота. В ее послужном списке Казахстан – 12-я по счету страна, где Лаис поднялась в небо.

– Я в полном восторге от полета! Вид потрясающий, небо над Алматы просто волшебное! – восхитилась спортсменка. – Меня называют экстремальным пилотом, так как люблю рискованные полеты, но сегодня все прошло спокойно и безопасно. Мы получили весьма интересный опыт.

В свою очередь председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов подчеркнул, что полет профессиональных аэронавтов демонстрирует растущий интерес зарубежных туристов и любителей экстремальных видов спорта к нашей стране. Это возможность привлечь внимание мирового сообщества к туристическим достопримечательностям Казахстана. Алматинская область с ее уникальным ландшафтом и природной красотой – идеальное место для проведения фестиваля воздушных шаров.

К слову, Центральная Азия стала завершающим этапом на пути спортсменок к мировому рекорду. В ближайшие дни они планируют посетить соседние с нами Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.