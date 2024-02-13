Уральск превратился в каток

13 февраля в Уральске, в связи с ухудшением погодных условий и из-за наличия льда на поверхностях дорог затруднено движение автотранспортов и пешеходов по городу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В городе проводят засыпку противогололедных материалов. В ДЧС ЗКО функционирует оперативный штаб.

По данным РГП "Казгидромет" 13 февраля на западе, севере, востоке, ЗКО - гололед, ветер, на юге области туман.

Замакима города Жандос Дуйсенгалиев прокомментировал ситуацию. По его словам, в понедельник вечером шел снег, техника выехала на расчистку города. Ночью выпали осадки в виде дождя, было резкое потепление. С утра улицы города засыпают песком.

Были проблемы с общественным транспортом, сейчас ситуация стабилизировалась, все автобусы выйдут на линии. Он призвал горожан проявить терпение.