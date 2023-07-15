Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри

Видео тренировок на полигоне за минуту дает понять – каково это работать пожарным, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Мужчины в пекле огня таскают на себе тяжести экипировки, бегают, ползают и задыхаются от дыма.

Это так называемся пожарная психологическая полоса препятствий - важнейшее упражнение для психологической подготовки спасателя.

Так в условиях высоких температур, задымления и ядовитых пожаров проверяется морально-психологическая готовность сотрудников.



