В 2023 году от домашнего насилия погибло 69 казахстанских женщин и 7 детей

Такую статистику в ходе обсуждения в Мажилисе поправок в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей привела Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает Kazpravda.kz

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Она подчеркнула, что домашнее насилие и преступления против детей являются одной из наиболее острых проблем общества.

- В прошлом году поступило 99 тысяч заявлений, связанных с домашним насилием. Совершено 2 452 преступления против детей, 69 женщин и 7 детей погибли в результате домашнего насилия, - сказала детский омбудсмен.

Напомним, что в интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства рассказал о той работе, которая проводится в Казахстане по обеспечению безопасности женщин и детей.

Введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия.

Теперь полицейским, чтобы завести дело, не требуется заявление от жертвы бытового насилия. Существенно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Чтобы исключить давление на пострадавших, устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам.