В аэропорту Берлина отменены вылеты всех рейсов

Транспорт, Происшествия, Общество, В мире, Европа
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Аманжолова Айман
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Пассажиры берлинского аэропорта столкнулись с отменой вылетов около 240 рейсов из-за однодневной забастовки работников служб безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

фото: kazpravda.kz

«В связи с объявленной предупредительной забастовкой на контроле авиационной безопасности вылеты в понедельник невозможны. На прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании рейсов», — говорится в заявлении на сайте аэропорта Берлин-Бранденбург (BER).

Пострадавших пассажиров просят связаться с авиакомпанией или турагентом, чтобы перебронировать полет или найти альтернативные решения.

Забастовка сотрудников началась в 3:30 (07:30 времени Астаны) и продолжится до полуночи вторника. Стачку организовал профсоюз Verdi, который таким образом планирует усилить давление в переговорах с руководством по поводу увеличения заработной платы работников. В частности, Verdi требуют надбавки сотрудникам за работу в ночное время, выходные и праздничные дни.

Ранее, 19 апреля забастовки сотрудников аэропортов, приведшие к отмене сотен рейсов, прошли в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга. Сообщалось, что всего было отменено около 300 рейсов, что в целом затронуло около 80 тыс. путешественников.

До этого, 27 и 28 марта, в Германии прошла крупнейшая с 1992 года забастовка сразу нескольких профсоюзов. Тогда в семи федеральных землях из 16 не ходил общественный транспорт. Многие жители вынужденно пересели на личные автомобили. Также было парализовано железнодорожное сообщение. Кроме того, почти все рейсы были отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне. Из крупных аэропортов оставался только берлинский.

Стачки стали следствием нескольких тарифных конфликтов. В частности, профсоюз Verdi потребовал повышения заработной платы на 10,5% для 2,5 млн государственных служащих. Другой профсоюз EVG просит увеличения окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. Забастовки проходят в преддверии очередного раунда тарифных переговоров.

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