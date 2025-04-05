Это позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений, передает Kazpravda.kz

Скриншот видео: nayzakokshe.kz

В течение нескольких дней в Буландынском районе резко увеличился объем прибывающей талой воды.

По сведениям Казгидромета, за последние сутки объем выпавших осадков оказался на 169% выше среднемесячной нормы.

Как сообщают пресс-службы ведомств, на месте находятся аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и вице-министр ЧС Рамиль Камалов. Решением созданного областного оперативного штаба по паводковой ситуации под председательством акима области из-за осложнившейся ситуации вскрыт участок автодороги областного значения для беспрепятственного пропуска талой воды.

Мера, считают в штабе, позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений.

Между тем в районном центре Буландынского района — городе Макинске — продолжают укреплять дамбы, укладывается мешкотара. Силами МЧС ведется перекачка воды. Талая вода уходит по водопропускным и арычным системам в водоемы.

За последние сутки и с помощью техники — мотопомп и ПНС-500 — уровень воды снизился более чем на метр.

Сообщается, что угрозы подтопления ТОО «Макинская птицефабрика» нет. Предприятие работает в штатном режиме.

В ликвидации паводков, кроме местных сил гражданской защиты, участвуют подразделения из Кокшетау, Атбасара и Астаны, а также 76 курсантов АГЗ им. М. Габдуллина. Ожидается приезд на подмогу группы сотрудников ДЧС Карагандинской области. Кроме того, задействованы силы МИО.