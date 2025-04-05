В Акмолинской области вскрыли участок автодороги для пропуска талой воды

Паводки
7

Это позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений, передает Kazpravda.kz

Скриншот видео: nayzakokshe.kz

В течение нескольких дней в Буландынском районе резко увеличился объем прибывающей талой воды.

По сведениям Казгидромета, за последние сутки объем выпавших осадков оказался на 169% выше среднемесячной нормы.

Как сообщают пресс-службы ведомств, на месте находятся аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и вице-министр ЧС Рамиль Камалов. Решением созданного областного оперативного штаба по паводковой ситуации под председательством акима области из-за осложнившейся ситуации вскрыт участок автодороги областного значения для беспрепятственного пропуска талой воды.

Мера, считают в штабе, позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений.

Между тем в районном центре Буландынского района — городе Макинске — продолжают укреплять дамбы, укладывается мешкотара. Силами МЧС ведется перекачка воды. Талая вода уходит по водопропускным и арычным системам в водоемы.

За последние сутки и с помощью техники — мотопомп и ПНС-500 — уровень воды снизился более чем на метр.

Сообщается, что угрозы подтопления ТОО «Макинская птицефабрика» нет. Предприятие работает в штатном режиме.

В ликвидации паводков, кроме местных сил гражданской защиты, участвуют подразделения из Кокшетау, Атбасара и Астаны, а также 76 курсантов АГЗ им. М. Габдуллина. Ожидается приезд на подмогу группы сотрудников ДЧС Карагандинской области. Кроме того, задействованы силы МИО.

#паводки #МЧС #Акмолинская область

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
Размышления в контексте истории
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Продвигая ценности единства и согласия
Битва умов
Расстаются с миллиардами
Борца с коррупцией осудили за взятку
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Раскрывая тайны недр
Работа – средство адаптации
Требует внимания водная повестка
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Лифт возможностей
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Двустороннее взаимодействие расширяется
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Паводковую ситуацию в СКО проверил Канат Бозумбаев
Паводки: 67 туш сайгаков обнаружено в области Ұлытау
О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом м…
Военнослужащие помогают в предотвращении паводков по всему …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]