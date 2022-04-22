Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы

В Алматы задержан депутат Маслихата города Кайрат Кудайберген по делу о январских событиях, сообщает Kazpravda.kz.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по статье 272 Уголовного кодекса РК, часть 1,2 (организация и участие в массовых беспорядках).

В ведомстве отметили, что максимальный срок наказания по части 1 статьи 272 УК РК - до 10 лет лишения свободы; по части 2 - до 8 лет лишения свободы.

Кайрат Кудайберген является депутатом маслихата города Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга "Q3".

Как отмечают СМИ, в социальных сетях опубликованы фото и видео, на которых Кайрат Кудайберген находился рядом с криминальным авторитетом «Диким Арманом», в том числе во время массовых беспорядков в Алматы.