В Астане состоится Чемпионат мира по классическим шахматам

Общество, Спорт
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Аманжолова Айман
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С 7 апреля по 1 мая 2023 года в юрте отеля St Regis в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (КНР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Напомним, ранее 31 октября прошлого года действующий, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен отказался защищать свой титул чемпиона мира по классическим шахматам. В связи с этим соперником победителя турнира претендентов 2022 года Яна Непомнящего стал занявший второе место на турнире Дин Лижэнь. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ). При любом исходе данный матч определит имя нового, 17-го обладателя шахматной короны.

Чемпионат мира в Астане будет состоять из 14 партий. В случае равного счета соперники сыграют плей-офф в рапид.

На турнире ожидается прибытие ряда именитых гостей, в числе которых президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 14-й чемпион мира по шахматам Борис Крамник, 15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд, 4-кратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань, а также гроссмейстеры – Данил Дубов, Виорел Бологан, женский гроссмейстер, бывший министр экономики и министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

В рамках чемпионата гости проведут ряд семинаров и сеансов одновременной игры. В ходе проведения мероприятия состоится международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также пройдет детский турнир Future World Champions - 2023 среди юношей и девушек до 14 лет. Данный этап определит кандидатов на участие в финале детского Кубка Республики Казахстан 2023 года.

«Предстоящий Чемпионат мира является важным событием, как для шахматного мира, так и для Казахстана. Сегодня шахматы в нашей стране находятся в тренде. Мы действительно видим стремительно растущий интерес, в связи с чем, Казахстан принял амбициозную программу развития шахмат, в том числе для подрастающего поколения. Сейчас перед федерацией стоит задача – вывести на принципиально новый уровень развитие шахмат, предоставить возможности для молодых шахматистов и создать фундамент для появления новых талантов. То, что проведение матча доверили именно нам – свидетельство значимости Казахстана в мировом спорте и веры в наш огромный потенциал. Я убежден, что в ближайшие годы наши спортсмены добьются новых успехов, и мы будем гордиться победами казахстанцев», – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

 

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