С 16 по 18 июня в городе Атырау прошёл цикл B2B-встреч по обеспечению эффективного развития внутристрановой ценности и поддержке отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Мероприятие состоялось под эгидой Минэнерго совместно с ТОО «PSA» – полномочным органом по Соглашениям о разделе продукции – и Центром IMB.

Встречи были организованы между казахстанскими товаропроизводителями и представителями ведущих нефтегазовых операторов – ТШО, КПО и НКОК – с целью дальнейшего развития местного содержания в рамках ранее подписанных меморандумов.

Формат B2B-взаимодействия стал эффективной платформой для прямого диалога между сторонами, укрепления партнёрских отношений и трансформации достигнутых договорённостей в реальные закупочные контракты.

Работа в данном направлении будет продолжена.