В ботсаду учат создавать чернила из «яблок»

Просыпается от зимней спячки огромный сад, досматривает не спеша яркие сны, а неугомонные посетители уже торопят его, заглядывают в самые удаленные уголки, рассаживаются на едва подсохших скамейках, принимая солнечные ванны. Задиры-скворцы шумно делят территорию с говорливыми, словно торговки на рынке, сороками, а первые робкие насекомые порхают между горками тающего снега и разноцветьем проклюнувшихся подснежников.

Любование подснежниками в Ботаническом саду хоть и зрелищное, но далеко не единственное занятие, ради которого стоит заглянуть сюда в это время года. На днях здесь был представлен образовательный проект «Знать, чтобы любить», направленный на усиление работы в области образовательной и эколого-просветительской деятельности ботсада. Только за прошлый год его посетили 579 тыс. человек. Но что интерес­но, услугами профессионального экскурсовода воспользовались лишь 3 тыс. из них.

Главная цель проекта «Знать, чтобы любить» – дать знания об окружающем мире и тем самым привить любовь к природе. Его участников ждут интересные научно-популярные фильмы и лекции, мастер-классы, интерактивные экскурсии, экоквесты и многое другое.

В рамках проекта Институт ботаники и фитоинтродукции запускает пять маршрутов для взрослых и семейных прогулок и восемь маршрутов интерактивных экскурсий для детей. Кроме того, для ребят подготовлены восемь различных познавательных и творческих мастер-классов, где в игровой форме дети узнают много нового о растениях и природе в целом.

– Мы можем полюбить, понять и оценить мир вокруг нас, когда больше узнаем о нем. Именно поэтому хотим усилить просветительскую часть нашей работы и помочь посетителям узнать, понять и осознать ценность ботсада как уникального уголка природы в большом мегаполисе, – отметила начальник отдела маркетинга и развития Главного ботанического сада Баян Коспенбетова.

Ботанический сад – это не только коллекция растений, собранных со всего мира. Фау­на сада тоже заслуживает прис­тального внимания. Вечерами здесь перекрикиваются забавные совы-сплюшки, неугомонные белки прячут запасы, толстенькие фазаны неуклюже перебегают дорожки, а у многочисленных насекомых здесь свой «пятизвездочный отель» – сотрудники ботсада соорудили для них много­этажное жилище, используя специальные породы деревьев, обеспечив нужную температуру и влажность. Всю зиму в «отеле» кипела бурная жизнь, а с приходом весны жучки поспешили на чек-аут.

С экскурсоводом Еленой Дубыниной каждая травинка обрастает историей, после которой и ступить-то на газон боишься: а вдруг раздавишь кого или погубишь росточек?

Елена показала нам неприглядную с виду сосенку, которая спокойно может прожить до 5 тыс. лет, прибавляя в рос­те ежегодно всего несколько сантиметров, а неподалеку от нее – плакучую иву, возраст которой раза в два меньше соседки-долгожительницы, но размеры впечатляют. Оказывается, плакучей ива называется не только за «грустный» образ. Если надломить ветку, из ранки закапает горький, словно слезы, сок, который является прародителем ацетилсалициловой кислоты. А самые древние из существующих ныне деревьев Гинкго представлены у нас целой рощей стройных серых подростков. Их особенность в том, что, существуя параллельно с динозаврами, растения, за неимением тогда привычных нам насекомых, привлекали для опыления всякую допотопную нечисть, которая слеталась лишь на жутчайшие запахи. Деревца при достижении половой зрелости начинают распускать амбре разлагающейся плоти. Но, как уверила экскурсовод, до этого периода у нас есть 25, а то и 30 лет. Из этих деревьев производят всем известную БАД – гинкго билоба. Растения эти считаются целебными – им нипочем ни морозы, ни зной. Известный факт – гинкго пережили атаку на Хиросиму. Сгорев дотла после взрыва в сентябре, в апреле они поразили мир новой порослью зеленых ростков.

На экскурсии гостей сада научат создавать самые долговечные натуральные чернила из «яблок», растущих на дубах. Чудеса совсем рядом, стоит только руку протянуть.