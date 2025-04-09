Мероприятия по ликвидации их последствий продолжаются в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Макинск был создан оперативный штаб, в который были привлечены силы МЧС из Кокшетау, Атбасара, Астаны и Карагандинской области.

Основными задачами стали укладка мешкотары и откачка воды. В целях предотвращения возможных последствий была вскрыта автодорога областного значения для отвода большого объема воды от райцентра.

Спасательные работы также проводились в нескольких населенных пунктах: Капитоновке, Журавлевке, Новобратском, Иванковке, Новоникольском, Караозе, Пушкино и Купчановке. В эти районы заранее были доставлены продовольствие и медикаменты.

Всего откачано более 3 миллионов кубометров воды, уложено около 25 тысяч мешков с песком и распределено порядка 4,5 тысяч тонн инертных материалов.

В настоящее время организован пропуск паводковых вод в транзитном режиме, а противопаводковые мероприятия продолжаются.