В горах Алматинской области спасли туристов

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На спасательно-поисковые работы ушло более 5 часов в связи с погодными условиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Группа туристов из 5 человек поднялась на гору и не смогла самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели Алматы и приступили к поискам.

Благодаря слаженным действиям спасателей молодые туристы возрасте 19-20 лет благополучно были найдены. Между тем, спасательно-поисковые работы длились более 5 часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Ранее в горах Алматы были спасены 7 подростков, в возрасте от 13 до 17 лет, которые решили покорить вершину, но не смогли спуститься самостоятельно. 

В МЧС напомнили правила безопасности в горах. Ведомство рекомендует подробно изучить свой маршрут. Избегать селеопасных участков, особенно после обильных дождей. Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

«Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его. Следите за оповещениями от единого номера 112. При угрозе селей отложите поход в горы. Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!» - говорится в сообщении.

#Алматы #спасатели #МЧС #туристы #гора

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