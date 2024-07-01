В горах Алматинской области спасли туристов

На спасательно-поисковые работы ушло более 5 часов в связи с погодными условиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Группа туристов из 5 человек поднялась на гору и не смогла самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели Алматы и приступили к поискам.



Благодаря слаженным действиям спасателей молодые туристы возрасте 19-20 лет благополучно были найдены. Между тем, спасательно-поисковые работы длились более 5 часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Ранее в горах Алматы были спасены 7 подростков, в возрасте от 13 до 17 лет, которые решили покорить вершину, но не смогли спуститься самостоятельно.

В МЧС напомнили правила безопасности в горах. Ведомство рекомендует подробно изучить свой маршрут. Избегать селеопасных участков, особенно после обильных дождей. Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.