Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам арестован в Астане

По данным АФМ, установлен факт получения им взятки в размере 4 млн тенге от тренера.

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Столичный департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении должностных лиц КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает корреспондент Каzpravda.kz.

"По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год хищение совершалось путем завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования, как зарубежные, так и внутри республики. Деньги, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ", - говорится в сообщении АФМ.

По данным агентства, сумма причиненного ущерба государству составила 70 млн тенге.

Вместе с тем, установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера, за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов.

В отношении руководителя КГУ санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование.