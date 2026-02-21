Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на престол

Скандалы,Европа,Lifestyle
9
Айман Аманжолова
корреспондент

Правительство Великобритании может лишить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора места в линии престолонаследия на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

После временного задержания младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора правительство в Лондоне рассматривает возможность его исключения из линии престолонаследия. Соответствующий законопроект может быть внесен в парламент после завершения полицейского расследования, касающегося связей Маунтбеттен-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщают в субботу, 21 февраля,  СМИ со ссылкой на правительственные источники.

66-летний сын королевы Елизаветы II, скончавшейся в 2022 году, в настоящее время занимает восьмое место в очереди на престол после принцессы Лилибет, дочери принца Гарри. На фоне расследования его связей с Эпштейном, ранее осужденным за сексуальные преступления,  он был задержан 19 февраля и после почти 12 часов допроса отпущен на свободу из полицейского участка. 

Полиция распространила заявление, в котором говорится, что бывший принц освобожден "под расследование" после задержания по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Это означает, что расследование продолжается, но обвинения Маунтбеттен-Виндзору пока не предъявлены.

По данным агентства AP, полиция изучает сообщения о том, что бывший принц Эндрю в 2010 году предоставлял сведения, затрагивающие важные торговые интересы Великобритании, осужденному за сексуальные преступления американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Полиция занялась этим делом после публикаций миллионов страниц документов, собранных в ходе расследования дела Эпштейна в США, уточняется в публикации. Члена королевской семьи подозревают в злоупотреблении своим положением в период, когда он занимал официальные должности, следует из заявления полиции. Несколько лет назад стало известно о его тесных связях с американским финансистом, обвинявшимся в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году найденным повесившимся в тюремной камере.

Сам Маунтбеттен-Виндзор всегда отрицал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна и заявлял, что сожалеет о своей дружбе с ним. Король Великобритании Карл III пообещал следствию всестороннюю поддержку и содействие. В октябре 2025 года он лишил брата титула герцога Йоркского, почетных обращений и почестей. Брат короля также покинул королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Большинства других титулов он был лишен еще в 2022 году, тогда же его отстранили от королевских обязанностей.  

 

 

#скандал #престол #Эпштейн #Эндрю

Популярное

Все
На службе Отечеству
История региона в живописи
Уйти или остаться?
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Основной закон в эпоху трансформаций
С заботой о тех, кто заботится о других
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
По следам гигантского носорога
Промышленный рост и новые квартиры
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Проведены уникальные операции
Долгосрочные гарантии для бизнеса
Народы сближают литература и искусство
Благотворительность нового формата
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Казахстан в прайм-эре
Внедряя лучшие стандарты лечения
Усилена охрана лесов и животного мира
Как ИИ меняет сферу образования
То яма, то канава
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Трансформация ради будущего
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Алматинский апорт выходит на экспорт
Кашалоты выбросились на берег в Дании
Умер звезда сериала «Анатомия страсти» Эрик Дэйн
Николь Шерзингер поблагодарила Софью Самоделкину за выступл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]