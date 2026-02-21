Правительство Великобритании может лишить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора места в линии престолонаследия на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

После временного задержания младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора правительство в Лондоне рассматривает возможность его исключения из линии престолонаследия. Соответствующий законопроект может быть внесен в парламент после завершения полицейского расследования, касающегося связей Маунтбеттен-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщают в субботу, 21 февраля, СМИ со ссылкой на правительственные источники.

66-летний сын королевы Елизаветы II, скончавшейся в 2022 году, в настоящее время занимает восьмое место в очереди на престол после принцессы Лилибет, дочери принца Гарри. На фоне расследования его связей с Эпштейном, ранее осужденным за сексуальные преступления, он был задержан 19 февраля и после почти 12 часов допроса отпущен на свободу из полицейского участка.

Полиция распространила заявление, в котором говорится, что бывший принц освобожден "под расследование" после задержания по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Это означает, что расследование продолжается, но обвинения Маунтбеттен-Виндзору пока не предъявлены.

По данным агентства AP, полиция изучает сообщения о том, что бывший принц Эндрю в 2010 году предоставлял сведения, затрагивающие важные торговые интересы Великобритании, осужденному за сексуальные преступления американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Полиция занялась этим делом после публикаций миллионов страниц документов, собранных в ходе расследования дела Эпштейна в США, уточняется в публикации. Члена королевской семьи подозревают в злоупотреблении своим положением в период, когда он занимал официальные должности, следует из заявления полиции. Несколько лет назад стало известно о его тесных связях с американским финансистом, обвинявшимся в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году найденным повесившимся в тюремной камере.

Сам Маунтбеттен-Виндзор всегда отрицал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна и заявлял, что сожалеет о своей дружбе с ним. Король Великобритании Карл III пообещал следствию всестороннюю поддержку и содействие. В октябре 2025 года он лишил брата титула герцога Йоркского, почетных обращений и почестей. Брат короля также покинул королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Большинства других титулов он был лишен еще в 2022 году, тогда же его отстранили от королевских обязанностей.