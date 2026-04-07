Десяток звезд шоу-бизнеса задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

Айман Аманжолова
корреспондент

Среди задержанных - актер Ибрагим Челиккол («Дом, в котором ты родился»), поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По меньшей мере девять известных представителей турецкого шоу-бизнеса и кино задержаны в Стамбуле при проведении антинаркотической операции, сообщил телеканал NTV.

Крупные антинаркотические операции в Турции, преимущественно в Стамбуле, проходят с октября 2025 года. По данным прокуратуры города, расследование направлено на «защиту общественной морали и семейных ценностей». Подозреваемых проверяют по статьям о незаконном хранении или употреблении наркотиков, а также о создании условий для их потребления.

24 марта прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисе Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». В местной практике такая мера предполагает проведение допроса и следственных действий. В конце месяца актриса прибыла в страну, дала показания и сдала образцы волос и крови в Институте судебной медицины. Ордеры выданы еще примерно на 15 человек, среди них бывшие президенты футбольных клубов «Бешикташ» Фикрет Орман и «Галатасарай» Бурак Эльмас.

Напомним, в начале января звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. 

