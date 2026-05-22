В Астане наказали блогеров за пранк с «утоплением»

и всё это ради рекламы шаурмы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На видео, опубликованном в Instagram, молодые люди зовут на помощь полицейского, сообщая, что человек тонет, сообщает Kazpravda.kz

Сотрудник специализированной службы охраны сразу бросился в воду и вытащил «пострадавшего».

Позже выяснилось, что это был постановочный ролик для соцсетей. Видел было смонтировано и опубликовано в соавторстве с заведением общепита. После «спасения» полицейскому вручили сертификат на семейный поход за шаурмой.

В ДП Астаны сообщили, что участников инсценировки привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда автор ролика получил 15 суток ареста, второй участник – 10 суток.

