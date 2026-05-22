В Астане наказали блогеров за пранк с «утоплением»

и всё это ради рекламы шаурмы
На видео, опубликованном в Instagram, молодые люди зовут на помощь полицейского, сообщая, что человек тонет, сообщает Kazpravda.kz
Сотрудник специализированной службы охраны сразу бросился в воду и вытащил «пострадавшего».
Позже выяснилось, что это был постановочный ролик для соцсетей. Видел было смонтировано и опубликовано в соавторстве с заведением общепита. После «спасения» полицейскому вручили сертификат на семейный поход за шаурмой.
В ДП Астаны сообщили, что участников инсценировки привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда автор ролика получил 15 суток ареста, второй участник – 10 суток.