Директор Лувра ушла в отставку после скандала с билетами

Скандалы,Европа
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Лоранс де Кар добровольно ушла с занимаемого поста, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает газета The Guardian, ссылаясь на свой источник, де Кар во вторник подала заявление о своем уходе президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который его принял, охарактеризовав решение чиновницы как "акт ответственности".

Французские власти считают, что самому известному французскому музею нужны "спокойствие и новый мощный импульс", чтобы осуществлять модернизацию учреждения и укрепить его безопасность.

Напомним, что осенью прошлого года произошло резонансное ограбление Лувра, когда преступники проникли в музей с помощью подъемника и болгарки. Как напоминает британское издание, на этом злоключения Лувра не закончились.

«В начале этого месяца полиция начала расследование предполагаемой схемы мошенничества с билетами на сумму 10 миллионов евро. Были задержаны девять человек, в том числе двое сотрудников и несколько гидов», - отмечает The Guardian.

Согласно данным следствия, мошенническая сеть начала функционировать летом 2024 года. В нее входили сотрудники билетных касс, туроператоры и гиды. Группа специализировалась на обмане иностранных туристов, преимущественно граждан Китая. Злоумышленники продавали поддельные билеты, организовывали экскурсии по значительно завышенным ценам, а также нарушали регламенты, установленные музеем.

#Париж #Лувр #отставка #директор

