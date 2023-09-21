В каких случаях можно вернуть лекарство в аптеку

В Казахстане лекарства и медизделия обмену и возврату не подлежат. Однако, предусмотрены случаи, когда можно вернуть или обменять неустраивающий покупателя товар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет медфармконтроля.
Согласно правилам оптовой и розничной реализации, лекарства и медизделия могут быть возвращены, если они с истекшим сроком годности или если потребитель обнаружил недостатки.
"Если вы обнаружили один из вышеуказанных пунктов, то можете вернуть свою покупку в аптеку. Обязательно сохраняйте чек", – заявили в комитете.
Информацию о невозможности возврата и обмена лекарственных средств и медицинских изделий, аптеки должны размещать на видном для потребителей месте, добавили в ведомстве.
Также в комитете медфармконтроля рассказали, какие новые требования будут предъявлены к продаже лекарств.
Ранее глава Минздрава рассказала о том, как будут обеспечиваться лекарствами казахстанцы.