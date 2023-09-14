К продаже лекарств предъявят новые требования

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В правила оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий Минздрав РК внесет поправки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В пояснительной записке к документу отмечается, что в адрес комитета медфармконтроля, а также в территориальных департаментов, поступают жалобы по отпуску препаратов с подходящим сроком годности.

Чтобы исключить продажу лекарств с истекающим сроком годности, учитывая период их применения, в том числе с периодическим применением, Минздрав вводит норму, при которой оптом и в розницу могут реализовываться лекарства и медизделия со сроком годности не менее шести месяцев.

Также новые правила потребуют наличие сертификата GPP (надлежащей аптечной практики)  как у оптовиков, так и розничных продавцов. Кроме того, нормы документа запретят размещать на витрине рецептурные лекарства.

Проект документа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 27 сентября.

#медизделия #лекарства #реализация #срок годности #аптеки

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