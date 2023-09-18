Как будут обеспечиваться лекарствами казахстанцы

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По ее данным, на 2023 год закуплено 1 560 наименований лекарств и медизделий из 1 682 наименований, подлежащих к закупу на 2023 год, прогнозная экономия составила порядка 21,5 млрд тенге.

61% закупленных наименований приобретены у отечественных товаропроизводителей, а это 33% в денежном выражении по предельной цене МЗ РК.

Гиният отметила, что в рамках амбулаторного уровня пациенты обеспечиваются бесплатными препаратами по 126 нозологиям (345 наименованиям лекарств): в рамках ГОБМП – по 56 нозологиям и в сис­теме ОСМС – по 70 нозологиям. При этом количество нозологий увеличилось с 50 в 2019 году до 126 в 2023-м, что позволило охватить более 3,7 млн. пациентов, или на 48% больше по сравнению с 2019-м.

За счет введения централизованного закупа медтехники, в 2022 году закуплено и распределено в регионы 177 единиц на общую сумму более 20 млрд тенге. При этом экономия по процедурам госзакупок составила 3,1 миллирда тенге.

В этом году активно работает механизм контрактного производства лекарств за счет локализации выпуска оригинальных иностранных препаратов на территории Казахстана. К 2025 году планируется увеличить долю отечественного производства на фармрынке до 50%. Так, будет продолжена работа с Big Рharma. По данным Гиният, всего в настоящее время подписано 6 меморандумов – это РОШ, «Фрезениус», «Атабай», «Нобель», «Новартис», «Ново Нордиск».

Прогнозируется, что оснащенность организаций здравоохранения оборудованием и медтехникой составит 90%, доля закупа лекарств и медизделий с местным содержанием в рамках ГОБМП и в системе ОСМС достигнет 36%.

Финансирование через ОСМС позволило значительно увеличить охват пациентов бесплатными лекарствами на амбулаторном уровне с 2,4 млн до почти 4 млн человек.

В перечень амбулаторного лекобеспечения входит 48 орфанных нозологий, по которым предусмотрено 96 препаратов по международным непатентованным наименованиям, они закупаются в различных лекарственных формах и дозировках.

В 2022 году министерством иниции­ровано подписание меморандумов с акимами регионов по финансированию лекобеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, добавила министр.

С 2022 года общественным фондом «Қазақстан халқына» осуществляется обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе орфанными. Фонд приобретает дорогостоящие препараты, не имеющие госрегистрации в Казахстане, не покрытые за счет госбюджета, а также зарегистрированные, но не входящие в обеспечение в рамках ГОБМП и ОСМС.

По данным фонда, благотворительная помощь оказана 324 гражданам страны на общую сумму более 22,8 млрд тенге. Из них 305 – это пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями, среди которых 254 ребенка.