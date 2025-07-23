В медицинской помощи они не нуждались

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области на территории Каркаралинского природного парка проводились поиски двух женщин, которые ближе к вечеру отправились за грибами и заблудились, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Их искали спасатели и кинологический расчет. Несмотря на тёмное время суток, благодаря слаженным действиям специалистов, женщины были найдены. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: перед выходом на природу тщательно планируйте маршрут, сообщайте близким о своих планах и обязательно берите с собой средства связи.

Напомним, на днях был спасен молодой человек, которого искали в горах 8 часов. Он сбился с тропы и оказался на крутом склоне.