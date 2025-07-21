Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23-летний турист сбился с тропы и оказался на крутом склоне, не имея возможности спуститься самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Связь с пострадавшим была нестабильной, геолокация отсутствовала. На его поиски вышла группа спасателей вместе с кинологом. Работы велись в труднодоступной горной местности — на большой высоте, по сыпучим склонам и скальным участкам.



Поиски заняли более 8 часов. Турист был найден и выведен к подножию гор, после чего сопровождён в город.