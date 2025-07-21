Туриста спустили с гор после 8 часов поиска
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В Карасайском районе Алматинской области проводилась поисково-спасательная операция на пике Сатпаева 4317 м.
23-летний турист сбился с тропы и оказался на крутом склоне, не имея возможности спуститься самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Связь с пострадавшим была нестабильной, геолокация отсутствовала. На его поиски вышла группа спасателей вместе с кинологом. Работы велись в труднодоступной горной местности — на большой высоте, по сыпучим склонам и скальным участкам.
Поиски заняли более 8 часов. Турист был найден и выведен к подножию гор, после чего сопровождён в город.