В Казахстане наказали нарушителей правил хранения прекурсоров

В рамках республиканского ОПМ «Дәрмек» на территории Казахстана проверили более 900 организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МВД, инспекторы осмотрели 350 аптек, 85 складов, 103 лечебно-профилактических учреждения и 362 промышленных предприятия. В результате выявлены многочисленные нарушения условий хранения, реализации и транспортировки опасных веществ.

248 человек, включая 116 медицинских работников, привлечены к административной ответственности. В 8 случаях возбуждено уголовное дело по фактам нарушения законодательства в сфере обращения с наркотическими средствами. В рамках операции ограничен оборот 35 тысяч тонн прекурсоров, 20 тысяч таблеток и 24 тысяч ампул, содержащих психоактивные вещества.

Особое внимание было уделено Жамбылской области, где при проверке одной из организаций были обнаружены нарушения правил хранения прекурсоров. Изъято более 34 тысяч тонн серной кислоты, деятельность организации приостановлена.

В Актюбинской области в медицинском учреждении были выявлены нарушения при хранении наркотических средств. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.

МВД напоминает, что за нарушения законодательства в сфере легального оборота наркотиков и прекурсоров предусмотрены как административные, так и уголовные наказания.