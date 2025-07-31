В Казахстане внедряются новые меры по гражданской обороне и предупреждению ЧС

Закон и Порядок
88
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Создаётся Республиканский оперативный штаб при Правительстве, расширяются полномочия акиматов, в том числе по объявлению ЧС объектового уровня и материальному оснащению участников тушения степных пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в рамках реформ в сфере ЧС в Казахстане начата регистрация защитных сооружений в правовом кадастре как объектов недвижимости. Введено понятие «простейших укрытий» — переоборудованных паркингов и подвалов, пригодных для укрытия населения.

Территориальные ДЧС будут обязаны получать информацию о маршрутах туристов в труднодоступных местах. Это поможет быстро реагировать в случае ЧС.

С 2027 года функции по управлению мобрезервами перейдут к профильным госорганам.

Также внедряется система страхования торговых объектов площадью более 2 тыс. кв.м. для возмещения ущерба пострадавшим.

 Вводятся нормы по выдаче разрешения на монтаж, наладку и техобслуживание пожарной автоматики, а также согласованию специальных технических условий на строительство уникальных объектов, аналогичных Хан Шатыру и ЭКСПО.

Эти и другие нормы вошли в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом». Документ был подписан Президентом РК 24 июня 2025 года.

Закон предусматривает более 600 поправок в 10 кодексов и 37 законов.

#ЧС #закон #МЧС #полномочия

Популярное

Все
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
У кого летом снега не выпросишь
Причастная к мировому рекорду
Инициативы Национального курултая реализуются
Поливную воду забирали через потайной канал
В Японии женщины живут дольше
«Кайрат» блестяще выполнил задачу
Бухгалтер детсада присвоила миллионы
Порыбачили и поохотились
Трубы есть, а газа нет
Чудесное воскрешение
Инвестиции – в комфортную среду
Цифры говорят сами за себя
На принципах стабильности, правопорядка и межэтнического согласия
Прохлада бывает опасной
Алатау – город будущего
Качественно и в срок
Все дороги ведут на Алаколь
В школах ждут учителей
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Армия вооружилась «цифрой»
Вся надежда на ответный матч
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Кого касается запрет на закрытие лица в общественных местах
Задержаны подозреваемые в стрельбе в одном из сел Жамбылско…
Больше 20 кг марихуаны изъяли у наркодилера в ВКО
Бухгалтер детсада присвоила миллионы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]