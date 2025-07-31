Создаётся Республиканский оперативный штаб при Правительстве, расширяются полномочия акиматов, в том числе по объявлению ЧС объектового уровня и материальному оснащению участников тушения степных пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в рамках реформ в сфере ЧС в Казахстане начата регистрация защитных сооружений в правовом кадастре как объектов недвижимости. Введено понятие «простейших укрытий» — переоборудованных паркингов и подвалов, пригодных для укрытия населения.

Территориальные ДЧС будут обязаны получать информацию о маршрутах туристов в труднодоступных местах. Это поможет быстро реагировать в случае ЧС.

С 2027 года функции по управлению мобрезервами перейдут к профильным госорганам.

Также внедряется система страхования торговых объектов площадью более 2 тыс. кв.м. для возмещения ущерба пострадавшим.

Вводятся нормы по выдаче разрешения на монтаж, наладку и техобслуживание пожарной автоматики, а также согласованию специальных технических условий на строительство уникальных объектов, аналогичных Хан Шатыру и ЭКСПО.

Эти и другие нормы вошли в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом». Документ был подписан Президентом РК 24 июня 2025 года.

Закон предусматривает более 600 поправок в 10 кодексов и 37 законов.