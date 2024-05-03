Паводки в Казахстане: около 6 тыс. человек остаются в эвакопунктах

Паводки
75
Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее о текущей ситуации с паводками в Казахстане рассказали в МЧС, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным министерства, в Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы.

В Атырау устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки Жайык задействованы силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м.

По республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остаются 5 961 человек. Отведена и откачана вода из 8 189 жилых домов и 2 977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, 4 воздушных судов.

В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий.

Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается, отметили в МЧС.

#регионы #паводки #МЧС #ситуация #эвакопункты

Популярное

Все
Чем чревато обещание мгновенного успеха?
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
Память Рахимжана Кошкарбаева почтили в Астане
В Тегеране помнят о погибших советских воинах
Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу
Алькей Маргулан посвятил археологии всю жизнь
«Мир казахов» пришел к англичанам
Семей: что показать туристам?
Лучших знатоков казахского языка определили среди гвардейцев
Казахстан служит примером для стран, ищущих свой путь развития
Быть учителем непросто
История Галымжана Габдрешова воодушевляет
Возможности внедрения альтернативных форм голосования обсуждают эксперты
Сенаторы требуют демонополизации рынка сотовой связи
Мажилисмены призывают не прощать закладчиков наркотиков
187 горняков эвакуировали из шахты Костенко в Караганде
Не прошедшая аяваску, или Дышите маткой
Степь цветет, радует глаз
Вклад АНК в построение Справедливого Казахстана обсудили в Павлодаре
Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемпионате страны по кокпару
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре
Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море
Король Карл возвращается к публичной деятельности
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

Пострадавшим от паводков дали отсрочку по оплате комуслуг
В пяти регионах началось строительство 400 домов для постра…
В Каспийское море направляют паводковую воду
10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]