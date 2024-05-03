Паводки в Казахстане: около 6 тыс. человек остаются в эвакопунктах

Подробнее о текущей ситуации с паводками в Казахстане рассказали в МЧС, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным министерства, в Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы.

В Атырау устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки Жайык задействованы силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м.

По республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остаются 5 961 человек. Отведена и откачана вода из 8 189 жилых домов и 2 977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, 4 воздушных судов.

В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий.

Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается, отметили в МЧС.