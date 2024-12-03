В казначействе Минфина госаудиторы выявили финансовые нарушения

Фото: ВАП

Итоги государственного аудита эффективности деятельности комитета казначейства Минфина рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Отмечается, что за прошедшие 30 лет перечень задач органов казначейства существенно расширился. В него вошли функции по обслуживанию исполнения местных бюджетов, Нацфонда, Фонда компенсации потерпевшим, а также задачи в сфере организации и проведения централизованных госзакупок. Сегодня в территориальных органах казначейства обслуживается более 15 тысяч клиентов.

«Вместе с тем проведенный аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность. Так, комитет казначейства, нарушив нормы Бюджетного кодекса, в отдельные месяцы 2021-2023 годов осуществил выпуск эмиссионных ценных бумаг сверх запланированного объема. Хотя прогноз остатка средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета был положительным. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге», – сообщили госаудиторы.

Алихан Смаилов считает, что органы казначейства должны быть заслоном для необоснованных и незаконных платежей со счетов госучреждений.

«Однако, как показывают результаты аудита, платежные документы по бюджетным строительным проектам контролируются недостаточно. Текущий контроль органами казначейства проводится только на предмет наличия подтверждающего документа без проверки его на соответствие форме и подтверждения авторского и технического надзоров. Так, департаментом казначейства Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. Это не единичный случай», – отмтеили в ВАП.

Также территориальные органы казначейства исполняли счета на выплату новых авансов при наличии непогашенной суммы аванса прошлых лет, а также без пропорционального удержания ранее выплаченных авансов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что центральному аппарату казначейства нужно доработать действующую информсистему, чтобы она автоматически блокировала возможность проведения платежей с нарушением требований бюджетного законодательства.

Немало вопросов у аудиторов возникло и к механизму казначейского сопровождения, который по ряду причин не всегда может обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, полнотой уплаты налогов и других платежей в бюджет участниками госпроектов.

Так, в рамках казначейского сопровождения проектов открытие счетов госзакупок для субподрядчиков не всегда осуществляется с учетом результатов анализа рисков, проведенного органами госдоходов. Это может приводить к участию в проектах недобросовестных субподрядчиков. Кроме того, платежи со счетов госзакупок на банковские счета конечных получателей денег осуществлялись территориальными органами казначейства без подтверждения их статуса производителя товаров, работ или услуг.

Как выяснилось, профильные госорганы также пренебрегают мониторингом и анализом достижения целей внедрения казначейского сопровождения.

Всего по результатам проведенного государственного аудита: установлено 70 процедурных нарушений и 15 системных недостатков; возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге.