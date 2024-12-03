В казначействе Минфина госаудиторы выявили финансовые нарушения

Экономика
97
Гульмира Кунапия
корреспондент

Возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге

Фото: ВАП

Итоги государственного аудита эффективности деятельности комитета казначейства Минфина рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Отмечается, что за прошедшие 30 лет перечень задач органов казначейства существенно расширился. В него вошли функции по обслуживанию исполнения местных бюджетов, Нацфонда, Фонда компенсации потерпевшим, а также задачи в сфере организации и проведения централизованных госзакупок. Сегодня в территориальных органах казначейства обслуживается более 15 тысяч клиентов. 

«Вместе с тем проведенный аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность. Так, комитет казначейства, нарушив нормы Бюджетного кодекса, в отдельные месяцы 2021-2023 годов осуществил выпуск эмиссионных ценных бумаг сверх запланированного объема. Хотя прогноз остатка средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета был положительным. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге», – сообщили госаудиторы. 

Алихан Смаилов считает, что органы казначейства должны быть заслоном для необоснованных и незаконных платежей со счетов госучреждений.

«Однако, как показывают результаты аудита, платежные документы по бюджетным строительным проектам контролируются недостаточно. Текущий контроль органами казначейства проводится только на предмет наличия подтверждающего документа без проверки его на соответствие форме и подтверждения авторского и технического надзоров. Так, департаментом казначейства Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. Это не единичный случай», – отмтеили в ВАП. 

Также территориальные органы казначейства исполняли счета на выплату новых авансов при наличии непогашенной суммы аванса прошлых лет, а также без пропорционального удержания ранее выплаченных авансов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что центральному аппарату казначейства нужно доработать действующую информсистему, чтобы она автоматически блокировала возможность проведения платежей с нарушением требований бюджетного законодательства.

Немало вопросов у аудиторов возникло и к механизму казначейского сопровождения, который по ряду причин не всегда может обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, полнотой уплаты налогов и других платежей в бюджет участниками госпроектов.

Так, в рамках казначейского сопровождения проектов открытие счетов госзакупок для субподрядчиков не всегда осуществляется с учетом результатов анализа рисков, проведенного органами госдоходов. Это может приводить к участию в проектах недобросовестных субподрядчиков. Кроме того, платежи со счетов госзакупок на банковские счета конечных получателей денег осуществлялись территориальными органами казначейства без подтверждения их статуса производителя товаров, работ или услуг. 

Как выяснилось, профильные госорганы также пренебрегают мониторингом и анализом достижения целей внедрения казначейского сопровождения. 

Всего по результатам проведенного государственного аудита: установлено 70 процедурных нарушений и 15 системных недостатков; возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге.  

#нарушения #Минфин #аудит #казначейство

Популярное

Все
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Предки Чингисхана из рода мугул
Пример мужества, стойкости и долга
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Ветерана войны поздравили со 100-летием
Пространство для диалога и творчества
Лучше всего учителя мотивируют успехи учеников
Стабильность и устойчивое развитие региона
Деньги «уплыли» вместе с паводком
В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»
Радость в каждом движении
Усатый нянь?! Это возможно
Вспоминая академика Сатпаева
Награда нашла героя
Путь к осознанному отцовству
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Фонд «Қазақстан халқына» предлагает бизнесу реализовывать проекты вместе
Кокпар на автобане
Музыка сердца и строки души
Шесть медалей уже есть
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Сохраняя беспристрастность и объективность
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Восемь разведанных участков в Прикаспийском бассейне возвра…
Бектенов – о разработке новых месторождений: Нужно менять п…
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в …
Озвучены итоги проверки зачисления ввозных таможенных пошли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]